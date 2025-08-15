Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области

РИА: три человека погибли в результате взрыва пороха на заводе «Эластик»

Три человека погибли и 20 пострадали при взрыве пороха на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости и со ссылкой на экстренные службы.

После взрыва на заводе возник пожар. Причины происшествия устанавливаются.

9 августа на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в Стерлитамаке. В результате инцидента пострадали 36 человек, из них 22 госпитализированы.

Позднее Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. По версии следователей, эксплуатация трубопровода с нарушениями и привела к его разрушению и дальнейшему взрыву.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из цехов предприятия «Арсенал» в Санкт-Петербурге.