В Стерлитамаке возбудили уголовное дело после взрыва газа на предприятии

Следком возбудил дело о нарушении безопасности после ЧП на заводе в Стерлитамаке
Telegram-канал «Администрация Стерлитамака»

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ, которая касается нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

По информации ведомства, в результате инцидента пострадали 36 человек, из них 22 госпитализированы. Однако в Минздраве писали, что в больницы попали 27 пострадавших — из них 21 человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Утром на улице Техническая взорвалась газовоздушная смесь в кирпичном здании. Telegram-канал SHOT писал, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По данным источников, взорвалась технологическая установка. Пожара после взрыва не было.

К ликвидации последствий происшествия привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 42 человек и 15 единиц техники. Отмечается, что ситуация находится под контролем ведомства.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Калининграде.

