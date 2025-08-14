На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вашингтоне начались массовые протесты из-за усиления проверок

РИА: жители Вашингтона вышли на протесты против масштабных проверок
Jonathan Ernst/Reuters

Жители Вашингтона выходят на протесты против масштабных проверок правоохранительных органов и служб миграционного контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полицейские активно проверяют жителей столицы перекрестке улиц 14-ой и U, где находится большое количество баров, ресторанов и клубов.

Местные жители вышли на акции протеста рядом с сотрудниками полиции и призывают их не выполнять приказы президента США Дональда Трампа, сравнивая происходящее с нацистской Германией.

Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. В обязанности солдат входят административные и материально-технические функции, а также помощь сотрудникам правоохранительных органов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Он отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер назвала тревожным и беспрецедентным решение американского лидера.

Ранее Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
