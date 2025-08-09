Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при взрыве в Башкирии

Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Стерлитамаке

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате взрыва на содовом предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке», — сказал он.

По последним данным, в результате ЧП госпитализирован 31 человек. В данный момент спасатели эвакуируют пострадавших в тяжелом состоянии в уфимские больницы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Telegram-канал Baza писал, что за пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию». Специалисты нашли ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение. Аналогичное решение после проверки приняли и сотрудники Роспотребнадзора.

