На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при взрыве в Башкирии

Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Стерлитамаке
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате взрыва на содовом предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в происшествии на заводе в Стерлитамаке», — сказал он.

По последним данным, в результате ЧП госпитализирован 31 человек. В данный момент спасатели эвакуируют пострадавших в тяжелом состоянии в уфимские больницы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Telegram-канал Baza писал, что за пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию». Специалисты нашли ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение. Аналогичное решение после проверки приняли и сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

Все новости на тему:
Взрыв в Стерлитамаке
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами