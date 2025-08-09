На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один человек находится в реанимации после ЧП с канатной дорогой в Нальчике

После падения канатной дороги в Нальчике один человек находится в реанимации
Настя Морозова/«Газета.Ru»

Один пострадавший в результате обрыва канатной дороги в Нальчике находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

«Один пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ-1)», — говорится в сообщении.

8 августа оборвалась канатная дорога на гору Малая Кизиловка. В результате, по данным МЧС, в воздухе зависли несколько человек, их удалось эвакуировать. По данным местных властей, среди пострадавших была пенсионерка.

Всего спасатели эвакуировали 13 человек. Шестеро пострадали и были доставлены в больницы. Позднее сообщалось, что туристы годами жаловались на состояние канатной дороги.

Ранее стало известно, с какой высоты упали туристы в Нальчике.

