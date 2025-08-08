Названо количество пострадавших после ЧП с канатной дорогой в Нальчике

Минздрав: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек, 6 из них госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

«Среди госпитализированных состояние 5 пациентов оценивается как средней тяжести, а один находится в тяжелом состоянии в операционном зале», — говорится в сообщении.

8 августа оборвалась канатная дорога на гору Малая Кизиловка. В результате, по данным МЧС, в воздухе зависли несколько человек, их удалось эвакуировать. По данным местных властей, среди пострадавших была пенсионерка.

Всего спасатели эвакуировали 13 человек. Шестеро пострадали и были доставлены в больницы. Позднее сообщалось, что туристы годами жаловались на состояние канатной дороги.

