Шесть человек попали в больницы после ЧП с канатной дорогой в Нальчике

Шесть человек попали в больницы в результате обрыва канатной дороги в Нальчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Поисково-спасательными и пожарной-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 13 человек. Шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все спасательные работы были завершены, а всего на канатной дороге в момент обрыва находился 21 человек. В спасении людей участвовали 34 специалиста МЧС при поддержке девяти единиц техники.

8 августа оборвалась канатная дорога на гору Малая Кизиловка. В результате, по данным МЧС, в воздухе зависли несколько человек, их удалось эвакуировать. По данным местных властей, среди пострадавших была пенсионерка.

Позднее стало известно, что туристы годами жаловались на состояние канатной дороги.

