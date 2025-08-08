На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Кабардино-Балкарии назвали число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике

Коков: пять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пять человек пострадали в результате аварии на канатно-кресельной дороге в Нальчике. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале.

По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и перевозят их в республиканскую клиническую больницу.

На месте работают экстренные службы. Также там находится министр здравоохранения региона Рустам Калибатов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел на канатной дороге на гору Малая Кизиловка. В публикации говорится, что часть людей зависли в кабинках в воздухе, всего пострадали порядка 10 человек.

Telegram-канал 112 пишет, что как минимум 10 человек упали с канатной дороги в Нальчике в результате обрыва тросов фуникулера.

Как пишет Telegram-канал SHOT, что у большей части пострадавших — ушибы и ссадины различной степени тяжести. Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка.

Ранее Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог.

