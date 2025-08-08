Журналисты узнали неожиданные факты о рухнувшей канатке в Нальчике

Туристы годами жаловались на рухнувшую канатную дорогу в Нальчике в отзывах. Это обнаружили журналисты Telegram-канала Mash.

Посетители называли сооружение «допотопным» и отмечали, что сотрудники канатной дороге были пожилыми и не проводили достаточный инструктаж перед посадкой пассажиров в кресла. Также сообщалось, что в кресла туристов «запихивали» на скорости, что делало посадку сложной и опасной.

8 августа на подъеме на гору Малая Кизиловка оборвалась канатная дорога. В результате, по данным МЧС, в воздухе зависли десять человек, их эвакуировали. По данным местных властей, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС, ранена одна пенсионерка. При этом Telegram-каналы сообщают о десяти пострадавших.

Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка. По данным Mash, ее владельцем является АО «Курорт Нальчик». В последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, и в тот момент никаких нарушений не было выявлено.

