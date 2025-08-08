ВСУ атаковали Сочи беспилотниками

SHOT: на Кубани были сбиты три беспилотника «Лютый»

Российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Лютый» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, один из дронов был перехвачен над Черным морем.

На фоне атак в Сочи, Анапе, Адлере и Славянске-на-Кубани звучит сигнал воздушной тревоги. Пляжи были закрыты. Аэропорт Адлера временно приостановил обслуживание рейсов, краснодарский аэропорт был закрыт — также временно. Из-за угрозы атак в Адлере эвакуировали крупный ТРЦ «Мандарин».

До этого сообщалось, что аэропорт Сочи также ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Днем 8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей города об угрозе атаки БПЛА и призвал их воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны, дронов и их обломков.

Ранее жители Адлера сняли на видео пролетевший на малой высоте украинский дрон «Лютый».