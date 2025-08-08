В Геленджике ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт в городе Геленджике в Краснодарском крае приостановил работу. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:43 мск.

По словам Кореняко, ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 8 августа аэропорт в городе Саратове также приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения на работу воздушной гавани действовали примерно с 5:09 до 5:41 мск.

В пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской территорией. Атака продолжалась с 0:20 до 5:40 мск.

Девять дронов перехватили в Ростовской области, восемь — в республике Крым, шесть — в Саратовской области. В Брянской области уничтожили еще пять БПЛА, в Волгоградской и Белгородской областях — по одному.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.