Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

Ограничения в саратовском аэропорту были введены 8 августа примерно в 6:08 местного времени (5:08 мск).

7 августа ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Калуги. Такая мера, по информации представителя Росавиации, была введена для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 августа в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В этот же день ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Пскова.

