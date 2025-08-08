На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинских медиков, приехавших на вызов к отравившимся чачей женщинам, проверят

74.ru: в Челябинске проверят медиков, приехавших на вызов к отравившимся чачей
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Медиков, которые прибыли на вызов к отравившимся чачей женщинам в Челябинской области, проверят. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Минздрав региона.

Речь идет о женщинах из Коркино, пострадавших в массовом отравлении алкоголем из Адлера. Одна из них привезла бутылку купленной на месте чачи. После возвращения она угостила подругу, обеих после ухудшения самочувствия спасти не удалось.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Организована токсикологическая экспертиза. Помимо этого, специалисты запросили нужную медицинскую информацию, в том числе и записи фельдшеров, которые приезжали на вызов к женщинам.

«Проводится детальный анализ действий медицинских работников в соответствии с установленными протоколами», – сообщается в публикации.

Помимо женщин, напиток в Адлере покупали еще минимум 12 человек, они также отравились. По предварительным данным, причиной стал метиловый спирта составе алкоголя. Продававших чачу на рынке женщин арестовали.

Ранее в пятизвездочном отеле в Турции произошло массовое отравление туристов из РФ.

