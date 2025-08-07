На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи избрали меру пресечения второй продавщице смертельной чачи

Вторая обвиняемая по делу об отравлении людей суррогатным алкоголем в Адлере заключена под стражу. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что 71-летней жительнице Сочи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 30 суток. Также 7 августа суд отправил под арест еще одну подозреваемую, которая продавала отдыхающим «паленый» алкоголь. Она тоже пробудет под стражей 1 месяц 30 суток — до 4 октября 2025 года.

Согласно материалам уголовного дела, две женщины на местном рынке в Адлере продавали самодельный алкоголь под видом «домашнего вина» и «чачи». Отмечается, что они знали, что реализуют продукцию, изготовленную неустановленными лицами кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, четыре человека, отравившиеся суррогатом, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Жертвами незаконной деятельности женщин стали как минимум десять человек.

Ранее врач рассказал, какие лекарства нельзя принимать при отравлении.

