В пятизвездочном отеле в Турции произошло массовое отравление туристов из РФ

Туристы из РФ сообщили о массовом отравлении в пятизвездочном отеле в Аланье

Массовое отравление российских туристов произошло в пятизвездочном отеле в турецком городе Аланья. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Десятки российских туристов пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5. По предварительной информации, первые заболевшие появились еще в июле.

Среди симптомов — высокая температура, тошнота и рвота. Постояльцы отеля предполагают, что причина кроется в питании. По их словам, в отеле антисанитария: в зоне раздачи еды везде летают мухи, а сотрудники выдают грязные тарелки. Присутствуют вопросы и к состоянию номеров.

Одна из отравившихся рассказала, что за неделю отдыха на двоих заплатила 140 тыс. рублей. По словам девушки, симптомы отравления появились у нее в первый же день. После возвращения домой желудок продолжал болеть, добавила она.

SHOT отмечает, что туристы, купившие путевки в отель, сдают их обратно.

