Полиция нашла у политика АдГ в Германии оружие и взрывчатку

Nordkurier: в доме у политика АдГ Штайнбека обнаружили оружие и взрывчатку

Полиция нашла оружие и взрывчатку при обысках в доме депутата немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Филиппа Штайнбека, который входит в окружной совет района Людвигслуст-Пархим. Об этом сообщает портал Nordkurier.

По данным журналистов, 60-летнего парламентария подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и нелегальном хранении оружия. При этом сам Штайнбек утверждает, что найденное вооружение является декоративным, а взрывчатым веществом силовики посчитали порох для винтовки.

В то же время политик не критикует действия полиции и готов сотрудничать со следствием. Он отметил, что в последние месяцы ему поступали угрозы, а однажды к его дому приходили вооруженные грабители, и полиция приезжала по его вызовам.

В июле рейтинг партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ сравнялся с уровнем популярности правящим блоком ХДС/ХСС.

В мае контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской партией. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

АдГ оспорила в суде решение контрразведки.

