«Альтернативу для Германии» признали экстремистской. Самой популярной партии грозит запрет

Во время протеста против партии «Альтернатива для Германии»

Контрразведка ФРГ признала партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии несправедливо относятся к меньшинствам — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. И. о. канцлера Германии Олаф Шольц при этом призвал не спешить с запретом деятельности партии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Федеральное ведомство по охране Конституции (контрразведка) ФРГ признало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом говорится в заявлении контрразведки.

«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как устоявшуюся экстремистскую организацию», — сообщили в ведомстве.

В заявлении указано, что АдГ «характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством». Как отметили в Федеральном ведомстве по охране Конституции ФРГ, представители партии несправедливо относятся к меньшинствам, в частности мигрантам и мусульманам, что способствует распространению и углублению предрассудков, негодования и страха в отношении этой группы людей . Контрразведка также отметила, что АдГ не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества.

Проверки в отношении партии проводились в течение трех лет. Специалисты изучили высказывания и поведение ее представителей — в том числе их связи с правоэкстремистскими группировками. Особое внимание уделялось деятельности партии в ходе избирательной кампании на последних трех выборах в ландтаг (земский парламент).

В 2023 году в Германии уже признали «правоэкстремистскими» отделения АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт. На федеральном же уровне партию до недавнего времени только подозревали в экстремизме, что считается более низкой угрозой. Сама политическая сила при этом обвиняла немецкие власти в травле и подавлении инакомыслия.

Что это значит для АдГ?

Признание партии экстремистской не означает автоматический запрет ее деятельности. Для этого отдельное решение должен принять Федеральный конституционный суд Германии.

При этом решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ вызовет сложности в работе по привлечению новых членов и финансирования партии.

На прошедших в феврале 2025-го выборах в бундестаг политическая сила заняла второе место, набрав рекордные для себя 20,8% голосов. Впоследствии рейтинги АдГ продолжили расти и, по последним данным опросов, составляют 25–26%, что делает ее самой популярной партией в стране.

«Политический маневр»

Председатель парламентской группы «Альтернативы для Германии» в ландтаге Баден — Вюртемберга Антон Барон назвал решение ведомства политическим маневром и выразил сожаление, что «старые партии теперь используют самые сомнительные политические средства против сильнейшей оппозиционной партии».

«Это решение, вероятно, можно рассматривать как последний рывок [главы МВД ФРГ Нэнси] Фезер. К счастью, уходящий министр внутренних дел Фезер преподносит <...> прощальный подарок, а затем, как мы надеемся, исчезнет в безвестности», — отметил Барон.

Приоритет на единство в Европе. Выборы в Германии выиграл консервативный блок Фридриха Мерца В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца... 24 февраля 10:15

Депутат бундестага и внешнеполитический эксперт фракции АдГ Штеффен Котре при этом заявил, что Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ необходимо упразднить.

«Предполагаемая классификация АдГ как правоэкстремистской партии стала последней каплей. Орган, который настолько обезумел, уже не может быть реформирован, его можно только упразднить», — написал он в X.

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц, в свою очередь, призвал не торопиться с запретом деятельности партии.

«Я против быстрого удара, мы должны тщательно оценить классификацию», — уточнил он, при этом добавив, что контрразведка предоставила очень подробное обоснование для классификации АдГ как «правоэкстремистской».

Депутат АдГ Штефан Бранднер назвал решение Федерального ведомства по охране конституции «полной чушью по содержанию», заявив, что оно «не имеет никакого отношения к правопорядку и является чисто политическим в борьбе картельных партий против АдГ».