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«Альтернатива для Германии» сравнялась по популярности с ХДС/ХСС

Рейтинг АдГ сравнялся с уровнем популярности правящего блока ХДС/ХСС
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Sebastian Willnow/Global Look Press

Рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ сравнялся с уровнем популярности правящим блоком ХДС/ХСС. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на результаты опроса института Forsa.

«ХДС/ХСС теряют один пункт четвертую неделю подряд, и его рейтинг сейчас находится на уровне 25%. АдГ же впервые с начала мая снова сближается [по популярности] с блоком. Рейтинг СДПГ остается на <...> уровне 13%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в опросе Forsa принимали участие более 2,5 тысячи человек.

В мае контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской партией. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

АдГ оспорила в суде решение контрразведки. Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

Ранее в Германии начали расследование попытки активистов сорвать интервью с главой партии АдГ.

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