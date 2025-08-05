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В Дрездене объявили самую масштабную эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны

SZ: в Дрездене эвакуируют 17 тысяч человек из-за бомбы времен войны
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Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Дрездене власти объявили крупнейшую в истории города эвакуацию около 17 тысяч жителей из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает местная газета Sächsische Zeitung (SZ).

Сегодня рабочие обнаружили британскую 250-килограммовую авиабомбу, когда копали землю около обвалившегося дрезденского моста Каролабрюке. Саперы планируют обезвредить снаряд 6 августа.

«Обезвреживание затронет около 17 тысяч человек. На сегодняшний день это крупнейшая эвакуация в связи с обнаружением бомбы времен мировой войны», — отмечается в материале.

В частности, будут эвакуированы администрация города, полицейский участок, а также несколько музеев, детских садов и домов престарелых.

В январе в Дрездене водитель экскаватора во время работ по сносу моста Каролабрюке нашел 250-килограммовую бомбу Второй мировой войны. Тогда пришлось эвакуировать около 10 тысяч местных жителей.

В Германии часто бывают такие находки. Например, в начале декабря 2024 года в стране за неделю обезвредили две американские авиабомбы времен Второй мировой войны.

Ранее снаряд времен ВОВ нашли в Петербурге при строительстве метро.

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