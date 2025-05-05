АдГ оспорила решение контрразведки о статусе «правоэкстремистской» партии

DPA: АдГ оспорила в суде решение контрразведки признать ее правоэкстремистской

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оспорила в суде решение контрразведки ФРГ признать ее правоэкстремистской. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера АдГ Алис Вайдель, передает агентство DPA.

Отмечается, что иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети X, что ФРГ показала себя «скрытой тиранией» после признания партии «Альтернатива для Германии» экстремистской.

Ранее адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской.