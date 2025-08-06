Стало известно, что ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили авиасообщение с Суданом на фоне противоречий вокруг конфликта в республике. Об этом сообщает телеканал Asharq News.

«Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены», — говорится в публикации.

При этом источники телеканала уточнили, что пассажиры, которые планировали вылететь в среду из Дубая и Порт-Судана, не смогли этого сделать.

Авиационные власти обеих стран не сделали никаких официальных заявлений, но такое развитие событий может быть связано с обострившимися отношениями между Абу-Даби и Хартумом, предположил телеканал.

20 мая власти Судана обвинили ОАЭ в атаке дронов на город Порт-Судан. По словам суданского постоянного представителя при ООН Аль-Харита Идриса, операция была начата с военной базы Эмиратов при поддержке находившихся в Красном море военных кораблей ОАЭ.

До этого сообщалось, что Судан решил разорвать дипломатические отношения с ОАЭ из-за поддержки ими повстанцев из сил быстрого реагирования (СБР).

Ранее МИД РФ призвал стороны конфликта в Судане к прекращению боевых действий.