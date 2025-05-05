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МИД РФ призвал стороны конфликта в Судане к прекращению боевых действий

МИД РФ: Москва призывает стороны конфликта в Судане к прекращению огня
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия призывает стороны конфликта в Судане к прекращению боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий, направленных на урегулирование ситуации. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

«В Москве выражают глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся с апреля 2023 года кровопролитным вооруженным противостоянием между регулярной армией и подразделениями Сил быстрого реагирования в Республике Судан», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Россия считает неприемлемым нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона выступает за соблюдение международного гуманитарного права.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

3 мая международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке. Глава миссии Мамман Мустафа решительно осудил бомбардировку.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.

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