Суданские власти обвинили ОАЭ в недавней атаке дронов

Власти Судана обвинили Объединенные Арабские Эмираты в недавней атаке дронов на город Порт-Судан. Об этом, ссылаясь на выступление в Нью-Йорке суданского постоянного представителя при ООН Аль-Харита Идриса, сообщает портал Africanews.

По словам дипломата, операция была начата с военной базы Эмиратов при поддержке находившихся в Красном море военных кораблей ОАЭ.

10 мая сообщалось, что беспилотники Сил быстрого реагирования (СБР) седьмой день подряд атакуют Порт-Судан, противовоздушные силы обороны суданской армии отражают атаки.

Порт-Судан, расположенный на берегу Красного моря на северо-востоке страны, остается важным административным центром — здесь размещены временные органы власти и диппредставительства иностранных государств. В последнее время город все чаще подвергается атакам с воздуха.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются столкновения между армией и СБР, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что затяжной конфликт может вызвать вспышки заболеваний и полную дестабилизацию системы здравоохранения страны. Суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж в январе выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать к 2025 году.

Ранее Судан решил разорвать дипотношения с ОАЭ.