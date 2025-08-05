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Журналист Невзоров заявил о желании избавиться от российского паспорта

Журналист Невзоров: я бы очень хотел избавиться от российского паспорта
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Global Look Press

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) заявил в интервью своему коллеге Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube, что он сильно хочет избавиться от российского паспорта.

В ходе беседы Дудь спросил у Невзорова, который живет в Италии, есть ли у него итальянское гражданство.

«У меня ПМЖ (постоянное место жительства — прим. ред.), но паспорт России у меня тоже есть. И я бы очень хотел избавиться от этого паспорта», — сказал журналист.

В интервью Невзоров поблагодарил Киев за полученный паспорт гражданина Украины. За это, по словам Невзорова, он отказался от публичных обсуждений внутренней политики Украины. По словам Невзорова, у него есть контакты сотрудников украинской разведки. Он подчеркнул, что «счел бы честью» работать с ними.

Также журналист сравнил россиян с «глубоководными червями». По словам Невзорова, жители России «похожи на вестиментиферы» — кольчатых червей, которые живут на дне океана и питаются сернистым газом. Он отметил, что среда обитания этих беспозвоночных животных «так же непригодна для существования, как и условия жизни в России».

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России.

Ранее суд отобрал землю и дом Невзорова в Петербурге.

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