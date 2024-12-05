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Суд отобрал землю и дом Александра Невзорова в Петербурге

Mash: суд отобрал землю и дом Александра Невзорова на берегу Финского залива

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Photoagency Interpress/Global Look Press

Суд отобрал землю и дом иноагента-экстремиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет об участке на берегу Финского залива стоимостью почти 8 млн рублей. На территории находятся роскошный особняк, хозяйственные постройки и конюшни.

До этого пытался переоформить жилплощадь на жену и тещу, но суд признал сделки недействительными, так как это собственность участников экстремистского объединения. В итоге имущество журналиста обратили в доход РФ.

В июле Октябрьский районный суд северной столицы признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

Невзоров уехал из РФ после начала СВО, последовательно и резко выступает против российской власти и поддерживает Киев. В его канале можно найти посты, где Невзоров называет Москву «столицей орков» и предлагает всем россиянам «до дна испить чашу диктатуры». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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