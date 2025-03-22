Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество курян. Об этом в интервью РИА Новости сообщили жительницы села Казачья Локня.

«Приезжали с Украины мародеры (из Сумской области. — прим. ред.), пропускали их солдаты. И они (жители Сумской области. — прим. ред.) вывозили все из домов (курян. — прим. ред.): раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины», — заявила одна из жительниц.

До этого стало известно, что украинские военные пытались убедить мирных жителей Курской области уезжать на Украину, при этом рассказывая о ненависти соотечественников к ним.

22 марта сообщалось, что жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от солдат ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Один из местных жителей заявил, что до вторжения украинской армии владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать.

Ранее стало известно, что ВСУ в Судже разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.