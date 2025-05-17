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Власти оценили ущерб агропредприятиям в Курской области от атак ВСУ

Хинштейн: ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ составил 90 млрд рублей
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Курской области с августа прошлого года в общей сложности пострадали 166 предприятий агропромышленного комплекса в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, сумма ущерба составляет более 90 млрд рублей. Хинштейн подчеркнул, что курские власти работают над решением проблемы совместно с правительством России. К настоящему моменту региону было выделено 2,5 млрд из резервного фонда для компенсации за утрату поголовья сельхозживотных.

В августе 2024 года украинские войска проникли в Курскую область и оккупировали приграничные населенные пункты. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в России рассказали о создании буферной зоны в Сумской области.

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Атаки на Курскую область
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