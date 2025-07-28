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Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ в ДНР

Пушилин: ВС РФ активно продвигаются в ДНР на Красноармейском направлении
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, где в регионе Вооруженные силы России сейчас продвигаются наиболее активно. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».

По словам чиновника, в настоящий момент самые активные продвижения подразделений ВС РФ зафиксированы на Красноармейском направлении (украинское название Покровск).

26 июля подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если ВС РФ установят контроль над Красноармейском. По его словам, положение ВСУ вскоре «станет более шатким» и украинская армия приблизится к той точке, когда попросту лишится возможности противостоять российским силам.

25 июля главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта, одним из которых является Лиманское направление.

Ранее на Украине сообщили об атаке ВС РФ по совещанию командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ.

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