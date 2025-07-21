Чиновникам в ДНР запретили уходить в отпуск из-за проблем с водоснабжением

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин запретил членам правительства региона и руководителям муниципалитетов уходить в отпуск до особого распоряжения. Об этом сообщила администрация главы ДНР в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что Пушилин принял данное решение из-за обострения ситуации с водоснабжением.

«Водная блокада, организованная ВФУ (вооруженными формированиями Украины — «Газета.Ru»), не дает возможности в полной мере обеспечить людей водой. Водовод «Дон — Донбасс» обеспечивает треть потребности региона в воде. Засушливое лето и практически бесснежная зима усложнили ситуацию», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что уровень воды в местных хранилищах приближается к критически низкой отметке.

В администрации главы ДНР подчеркнули, что власти ужесточили контроль за соблюдением графиков подвоза и подачи воды. Кроме того, в республике осуществляется переброска воды между хранилищами и принимаются другие меры. Но, несмотря на это, полностью снять угрозу кризиса пока не удается.

Ранее в Мелитополе в Запорожской области произошло временное отключение водоснабжения. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой была повреждена местная линия электропередачи.

Ранее целый город в Калужской области остался без воды из-за аварии.