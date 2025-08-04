Москвичей предупредили о «воде по пояс»

Синоптик Шувалов: по пояс воды может быть сегодня в Москве из-за сильных ливней

По пояс воды может быть 4 августа в некоторых районах Москвы из-за сильных ливней. Об этом жителей и гостей столицы предупредил синоптик Александр Шувалов в беседе с RT.

Он добавил, что в Подмосковье максимальное количество осадков ожидается на западе — в Кубинке, Клину и Звенигороде.

Гидрометцентр России объявил 4 августа в Москве и Московской области «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности из-за грозы. В отдельных районах столицы возможен град и порывы ветра до 17 м/с.

Дептранс предупредил московских водителей о ливне с грозой 4 августа. Водителей также призвали не отвлекаться на смартфон и не парковать автомобили около деревьев и шатких конструкций. Кроме того, москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Ранее россиянам рассказали о погоде в начале августа.