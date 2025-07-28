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Россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа

Синоптик Ильин: жаркая погода ожидается в России в конце июля и начале августа
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Сергей Киселев/Агентство “Москва”

В конце июля и начале августа на большей части территории России ожидается летняя, жаркая погода, воздух прогреется до высоких температур практически по всей европейской части страны. Об этом kp.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По его словам, в Московском регионе в рабочие дни ожидается температура воздуха в пределах +27-32°C, в субботу — до +24-29°C, в воскресенье — +20-23°C. Дожди практически не ожидаются. На юге России, особенно в степных районах Краснодарского края, Калмыкии, Крыма и северного побережья Азовского моря, ожидается экстремально жаркая погода — до +40°C. Несмотря на солнечные дни, возможны кратковременные ливни и даже смерчи в акватории Черного моря, в Ленинградской области теплая погода будет сохраняться до конца августа.

«Калининградская область станет исключением: здесь температура воздуха не поднимется выше +20-23°C. В Прибалтийском регионе жара, по прогнозам, постепенно отступит», — добавили в сообщении.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье сохранится хорошая погода – будет ясно, солнечно и сухо. Осадки с грозами вернутся в столичный регион не раньше августа.

Ранее синоптик оценил вероятность возвращения в Москву сильных ливней.

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