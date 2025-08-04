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Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве

В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Гидрометцентр России объявил 4 августа в Москве и Московской области оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В отдельных районах столицы и Подмосковья возможен град и порывы ветра до 17 м/с.

Согласно прогностической карте, до полуночи 5 августа в Москве и области прогнозируются местами сильный ливень и гроза.

Дептранс предупредил московских водителей о ливне с грозой 4 августа. Водителей также призвали не отвлекаться на смартфон и не парковать автомобили около деревьев и шатких конструкций. Кроме того, москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.

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