Московских водителей предупредили о сильном дожде

В Москве водителей предупредили о дожде и грозе 4 августа

В Москве водителей предупредили о ливне с грозой 4 августа. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе ожидается дождь, местами возможна гроза. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее», — сообщает канал.

Также водителей призвали не отвлекаться на смартфон и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, что признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса.

Если речь идет о задне- или полноприводных автомобилях, то можно попробовать слить из моста немного масла. Если вместо технической жидкости польется эмульсия, это значит, что машина находилась какое-то время в воде, добавил он.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.