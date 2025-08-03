НАБУ задержало бывшего главу Луганской администрации

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего главу украинской Луганской областной гражданской администрации (ОГА) Сергея Гайдая по делу депутата Алексея Кузнецова. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

До этого НАБУ задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.