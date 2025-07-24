«Бунт против Зеленского»: на Украине заговорили об отстранении президента

Акция протеста против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины в Киеве, 23 июля 2025 года

На Украине противники президента Владимира Зеленского реализуют трехэтапную стратегию его свержения с опорой на начавшиеся в разных регионах страны протесты, пишет издание «Страна.ua». Поводом для них стал крупный скандал, не оставшийся незамеченным на Западе: глава государства переподчинил себе ранее бывшими независимыми Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы украинских городов уже не первый день выходят протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

По данным издания «Страна.ua», противники действующей администрации президента Украины стремятся реализовать трехэтапный план по отстранению от власти Владимира Зеленского. В случае его успеха главе государства предложат либо подать в отставку, либо стать «свадебным генералом», который не имеет никакой реальной власти.

Издание отмечает, что ситуация не была инспирирована извне (как, например, «Майдан-2014») и имеет внутреннее происхождение. Среди влиятельных персон в стране «очень много недовольных Зеленским — в том числе и тех, кто уже стоит «на краю», перед перспективой полной потери бизнеса и посадки в тюрьму, если власть не поменяется».

«Костяком бунта против Зеленского выступил альянс [экс-президента Украины Петра] Порошенко и грантовых структур, близких к Демпартии США», — пишет «Страна.ua».

После того, как Зеленский с помощью подконтрольных ему депутатов Верховной рады переподчинил два считавшихся независимыми антикоррупционных органа генпрокурору Украины (до есть де-факто себе), в стране начались масштабные протесты, которых не видели достаточно давно. Противники действующей власти решили не упускать такого шанса.

Первый этап их плана, сообщает издание, состоит в том, чтобы добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. А если президент это сделает — он «покажет свою стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти».

Второй этап — добиться отставки Андрея Ермака (главы офиса президента) и его сторонницы, председателя правительства Юлии Свириденко. Зеленскому якобы будут предлагать сделать Ермака «козлом отпущения» с последующим увольнением, что «окончательно разбалансирует систему действующей власти».

Третий этап, по информации журналистов, окажется следующим: президенту предложат выбор — превратиться в «свадебного генерала» или «местоблюстителя», который не управляет страной, либо уйти в отставку.

«Может быть и более жесткий вариант, связанный с принуждением Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа», — отмечает «Страна.ua».

Издание приходит к выводу, что критическими для Зеленского могут стать два события: присоединение к протестам армии и прекращение помощи и поставок оружия со стороны союзников Украины — а последнее вполне возможно, судя по публикациям западных СМИ.

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Что пишут об этом на Западе

Главным «коварным и разрушительным противником Украины» внутри страны является «ее собственное полуавторитарное руководство» , пишет издание Politico.

«Масштабы отступления от демократии стали более очевидными на этой неделе после того, как президент Владимир Зеленский упразднил два ключевых антикоррупционных органа Украины, которые занимались высокопоставленными чиновниками», — отмечает издание.

В статье приводятся многочисленные высказывания противников Зеленского с критикой в его адрес.

«Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку», — пишет британское издание The Economist в редакционной статье, посвященной скандалу с НАБУ.

Издание отмечает, что «на большей части Запада поддержка Украины ослабевает» и «лидеры с трудом оправдывают масштабы своих обязательств, особенно с учетом того, что Америка при Дональде Трампе делает меньше, а Европе, соответственно, приходится делать больше».

«Если Украина начнет напоминать коррумпированную автократическую систему, от которой она когда-то стремилась избавиться, западным политикам будет сложнее утверждать, что дело того стоит», — пишет The Economist.

Колумнист лондонского The Telegraph Оуэн Мэтьюз дал своей статье заголовок «Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку».

«Зеленский больше не является частью решения проблемы Украины — он сам стал проблемой», — пишет Мэтьюз.

По его словам, за последний год президент Украины «использовал чрезвычайные полномочия военного времени, чтобы выслать из страны, подвергнуть расследованию и посадить в тюрьму многих ведущих политических оппонентов и критиков». Помимо этого «оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи предприятий захвачены приближенными Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией». А «несколько высокопоставленных членов кабинета министров были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию».

Действия Зеленского в отношении НАБУ и САП Мэтьюз называет «огромной и необдуманной ошибкой, совершенной как раз в тот момент, когда Дональд Трамп, казалось, начал двигаться в более проукраинском направлении».

В итоге колумнист The Telegraph приходит к выводу, что Зеленский «может повторить путь своих коррумпированных предшественников» и ему следует уйти с поста президента Украины.

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Новые законы о НАБУ

22 июля украинская Верховная рада приняла закон, лишающий автономии ключевые антикоррупционные органы — НАБУ и САП. Ранее они считались независимыми и могли вести расследования, в том числе, против высокопоставленных политиков и чиновников. Новый закон позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования и прерывать их.

Зеленский подписал закон сразу же после его одобрения. По новым правилам, контроль над НАБУ и САП переходит в ведение генерального прокурора, назначенного президентом. Необходимость этих действий он объяснил «очисткой от российского влияния».

24 июля стало известно, что президент Украины внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект, фактически отменяющий принятый двумя днями ранее закон об антикоррупционных ведомствах. В документе, в частности, отмечается, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и детективам НАБУ. Дата рассмотрения законопроекта неизвестна, депутаты украинского парламента ушли на каникулы до 19 августа.