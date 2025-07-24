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В 10 городах Украины проходят митинги против закона Зеленского о НАБУ

Митинги против закона Зеленского о НАБУ и САП проходят в 10 городах Украины
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Roman Baluk/Reuters

В ряде украинских городов прошли акции протеста против закона, изменяющего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным источника, к ранее известным акциям во Львове, Ровно и Тернополю присоединились Харьков, Хмельницкий, Винница, Днепр, Николаев и Полтава. Агентство «Укринформ» также сообщает о митинге в Житомире.

На Украине противники президента Владимира Зеленского реализуют трехэтапную стратегию его свержения с опорой на начавшиеся в разных регионах страны протесты, пишет издание «Страна.ua». Поводом для них стал крупный скандал, не оставшийся незамеченным на Западе: глава государства переподчинил себе ранее бывшими независимыми Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы украинских городов уже не первый день выходят протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП на фоне протестов.

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