Аэропорт Самары вернулся к работе

В Аэропорту Самары сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения вводились в 04:55 мск.
Кореняко уточнил, что соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэропорт «ушли» три воздушных судна, выполнявших рейсы в Самару.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.
До этого сообщалось, что в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.
Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.
В ночь на августа силы ПВО сбили над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников.
Ранее в Шереметьево задержали вылет более 20 рейсов из-за грозы.