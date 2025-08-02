Аэропорт Самары временно приостановил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Соответствующее сообщение было опубликовано в канале Кореняко в 4:55 по мск. По словам представителя Росавиации, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).

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