Аэропорт Пензы возобновил работу

В аэропорту Пензы сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пензы сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вводились в 05:17 мск. Кореняко уточнил, что соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропортах Саратова и Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

В ночь на августа силы ПВО сбили над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников.

Ранее в Шереметьево задержали вылет более 20 рейсов из-за грозы.