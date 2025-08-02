В двух российских аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения вводились в 2 часа ночи. Кореняко уточнил, что соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.
В период действия ограничений на запасной аэропорт «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Саратов, добавил представитель Росавиации.
Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.
В ночь на августа силы ПВО сбили над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников.
Ранее в Шереметьево задержали вылет более 20 рейсов из-за грозы.