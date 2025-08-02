Над Россией за ночь сбили 112 беспилотников

Над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей за ночь сбиты 112 БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что с 20:00 мск до 04:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 34 БПЛА в Ростовской области, 31 — в Краснодарском крае, 12 — в Воронежской области, 11 – в Рязанской области, 5 БПЛА сбиты в Самарской области.

Кроме того, 4 беспилотника уничтожены в Пензенской области, 2 – в Белгородской области, по одному БПЛА – в Крыму и Липецкой области и еще 11 дронов были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью Telegram-канал SHOT писал, что беспилотник Вооруженных сил Украины упал перед зданием детского сада в поселке городского типа Анна Воронежской области. В результате повреждения получили здание учреждения и детская площадка перед ним.

Ранее в Ростовской области при атаке дронов пострадал охранник предприятия.