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В Шереметьево задерживается вылет более 20 рейсов из-за грозы

РИА: вылет 23 рейсов из Шереметьево задерживается на фоне грозы в Москве
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Shutterstock

В аэропорту »Шереметьево» из-за грозы задерживаются 23 рейса, вылет которых был запланирован после 22.00 мск. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

При этом, по данным агентства, на прилет задерживается всего два рейса: из Астрахани и Казани. Отмечается, что в период с 00:00 до 01.00 мск может задержаться вылет еще 9 рейсов.

В пятницу, 1 августа, Москву накрыл мощный ливень. До этого Дептранс призвал столичных водителей к осторожности из-за надвигающегося ливня с грозой. Рекомендовалось не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, предстоящие выходные в столичном регионе также будут ненастными – в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами. По словам синоптика, до четверга погоду формировал антициклон, однако ситуация изменилась.

Ранее стала известна причина ливней в Москве.

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