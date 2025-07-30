В России обрушился четвертый за неделю дом

Часть дома обрушилась в центре Уфы, специалисты МЧС России по Республике Башкортостан работают на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Сотрудники МЧС России и другие экстренные службы работают на месте обрушения части стены здания по улице Коммунистическая. Установлено, что здание не эксплуатировалось с 2024 года, от газоснабжения отключено», — говорится в публикации.

В региональном МЧС добавили, что по предварительным данным пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Как сообщает Ura.ru, в прошлом в здании располагалось общежитие Кооперативного техникума. В настоящее время территория вокруг дома огорожена, работают экстренные службы. Специалисты собираются отключить в доме электричество. Подобное обрушение стало четвертым случаем за неделю.

25 июля из-за взрыва газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Инцидент произошел на улице Ляхова, 6. По информации МЧС России, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

А 29 июля в Екатеринбурге на Мартовской улице, 8, обрушилось офисное здание. Очевидцы предоставили кадры с места происшествия, на которых видно, что пострадало трехэтажное кирпичное здание. Оно разрушено посередине с первого по третий этаж. По бокам еще остались уцелевшие помещения.

Ранее следователи не исключили, что причиной взрыва газа в Саратове мог быть теракт.