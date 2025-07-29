Здание обрушилось еще в одном российском городе

В Екатеринбурге на Мартовской улице, 8, обрушилось здание. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатское Чтиво | URA.RU», опубликовав кадры с места происшествия.

На снимках можно увидеть, что пострадало трехэтажное кирпичное здание. Оно разрушено посередине с первого по третий этаж. По бокам еще остались уцелевшие помещения. Сотрудники МЧС, судя по кадрам, уже находятся на месте происшествия.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, обрушенное здание было офисным. Есть ли под завалами люди, сейчас выясняют спасатели.

28 июля в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. По информации МЧС России, пострадала часть квартир с первого по пятый этажи. Спасатели эвакуировали жильцов. В результате происшествия пострадали три человека.

Спасательные работы на месте обрушения велись всю ночь. В ходе работ было разобрано более 370 кубометров поврежденных конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено.

25 июля в результате взрыва в доме в Саратове обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. В общей сложности оказались разрушены 30 квартир. Есть жертвы и пострадавшие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа.

Ранее власти озвучили решение для хозяев разрушенных взрывом квартир в Саратове.