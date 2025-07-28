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В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

МЧС: в Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома
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МЧС России

В Астрахани обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Спасатели разбирают конструкции и эвакуируют жильцов, данных о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Специалисты вручную разбирают завалы.

Других данных на момент публикации нет.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, разрушены 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

27 июля глава региона Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме официально завершены.

По последним данным, всего пострадали 18 человек. Они направлены на амбулаторное лечение. При взрыве несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе один ребенок.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.

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