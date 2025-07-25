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В МЧС заявили, что под завалами дома в Саратове могут быть люди

МЧС: под завалами дома в Саратове, где был взрыв газа, могут находиться люди
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Под завалами дома в Саратове, где был взрыв газа, могут находиться люди. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В публикации говорится, что более 100 специалистов и 34 единиц техники привлечены к разбору обрушенных конструкций. Эксперты добавили, что взрывная волна повредила остекление соседнего дома, оттуда также эвакуировали жителей.

В пресс-службе добавили, что на месте инцидента работают психологи МЧС. На данный момент поиски людей под завалами продолжаются.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

Ранее в Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело.

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