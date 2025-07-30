Украинские пограничники задержали одессита в черном парике и очках

SHOT: пограничники задержали одессита в черном парике на выезде с Украины

Пограничники задержали одессита в черном парике и очках, который попытался выехать с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, задержанного мужчину отправили в ближайший территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

23 июля журналист Виталий Глагола сообщал, что украинский пограничник оставил табельное оружие и снаряжение на позиции в лесу у границы с Венгрией в Закарпатской области и скрылся.

8 июля сообщалось, что девятнадцатилетний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на границе Украины и Венгрии задержали 16 мужчин.