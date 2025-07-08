Девятнадцатилетний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны, пишет на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) западное региональное управление госпогранслужбы.

В сообщении говорится, что молодой человек пытался незаконно попасть из Украины в Венгрию, и был задержан в пункте пропуска «Тиса». Как уточнили в ведомстве, это была тринадцатая попытка украинца покинуть страну, до этого он штурмовал» границы с Молдавией и Словакией.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в геноциде жителей страны.