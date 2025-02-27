Украинские пограничники задержали 16 мужчин призывного возраста на границе с Венгрией. Об этом сообщает западное региональное управление украинской госпогранслужбы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что вместе с мужчинами были задержаны два сопровождающих, группа пыталась незаконно пересечь границу с Венгрией.

«Правоохранители остановили вблизи села Гуняди Береговского района, в полумиле от госграницы, микроавтобус. В нем находились водитель и 16 мужчин призывного возраста из разных регионов. Водитель оказался одним из соорганизаторов схемы. Также удалось задержать пособника, который на собственном автомобиле сопровождал микроавтобус и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников», — говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что пытавшиеся скрыться в Венгрии мужчины заплатили от $7 000 до $15 000, общая сумма за перевозку группы составила $170 000.

До этого журнал The Economist сообщал, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации населения на фоне заявлений Вашингтона о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

Ранее в Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной.