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На Сахалине раскрыли последствия мощного землетрясения

МЧС: землетрясение частично разрушило печные трубы и вентиляцию на Сахалине
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ИА «Восток России»

В Сахалинской области никто не пострадал в результате землетрясения на Камчатке, однако произошло частичное разрушение печных труб и вентиляции. Об этом сообщило МЧС по региону.

По данным министерства, сейсмособытие было зафиксировано в 10:30 по местному времени в акватории Тихого океана, в 360,9 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда достигла 7,9. Жители Северо-Курильского района Сахалина могли ощущать подземные толчки до 4–5 баллов.

«По предварительной информации, жертв нет, зафиксировано частичное разрушение печных труб и вентиляции», — отмечается в сообщении.

В МЧС отметили, что рабочие группы обследуют жилой фонд, объекты ЖКХ, социальные и административные здания на предмет выявления возможных повреждений.

30 июля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в связи с землетрясением в регионе была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности.

До этого глава министерства здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что после землетрясения несколько человек обратились за медицинской помощью. Он уточнил, что среди пострадавших имеются те, кто получили травмы, выбегая из помещений. Один человек выпрыгнул в окно. Женщина получила телесные повреждения в здании нового аэропорта. Министр отметил, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Сахалинской области заявил о первой волне цунами.

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